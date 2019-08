Dating for Geeks gaat online verder

De Nederlandse striptekenaar Kenny Rubenis kan zijn strip Dating for Geeks, die hij jarenlang tekende voor de Nederlandse versie van het dagblad Metro, online voortzetten. Een crowdfundingsactie die hij begon nadat Metro hem abrupt de wacht had aangezegd, heeft binnen twee weken meer dan 30.000 euro opgehaald. Dit is genoeg geld om de strip online twee jaar voort te zetten, meldde Rubenis maandag.

„Ik had dit succes niet zo snel verwacht. Als het zo doorgaat is het niet een kwestie van de strip na een jaar afronden, maar kan ik gewoon doorgaan met het tekenen van de avonturen van mijn karakters. Uit het enthousiasme van de lezers blijkt, dat niet alleen ik, maar ook zij nog lang niet klaar zijn met Dating for Geeks.” De crowdfunding op de website Voordekunst.nl loopt nog een paar weken. „Ik ben benieuwd waar het schip straks strandt. Hoe meer geld er uiteindelijk is, hoe langer ik de strip kan blijven maken.”

De tekenaar hoorde pas nadat zijn laatste strook op 19 juli was verschenen dat zijn strip niet zou terugkeren in de krant. Hij was teleurgesteld dat hij het verhaal van zijn strip niet op een goede manier kon afronden of geen afscheid kon nemen van zijn lezers en begon de crowdfundingsactie. Dating for Geeks gaat nu vanaf 19 augustus verder op de gelijknamige website die de tekenaar heeft aangemaakt.