Datalek bij VakantieVeilingen

Persoonlijke gegevens van een groep klanten van de site VakantieVeilingen.nl zijn uitgelekt. Het gaat om naam, woonadres en e-mailadres van ongeveer 21.000 mensen die in 2014 en 2015 een veiling hadden gewonnen. De gegevens zijn niet misbruikt, benadrukt VakantieVeilingen.nl, en het gaat niet om creditcardgegevens of bankgegevens. Zulke informatie zou heel interessant zijn geweest voor cybercriminelen.

VakantieVeilingen.nl had de gegevens in een extern systeem opgeslagen. Een van de winnaars kreeg destijds per ongeluk een link naar dat systeem toegestuurd. Hij kon de informatie downloaden. VakantieVeilingen.nl dichtte het lek met een wachtwoord. Vorige week stuurde de man een e-mail over het lek naar ongeveer 2000 mensen. Zij hebben inmiddels een uitlegmail gekregen van VakantieVeilingen.nl.