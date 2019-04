De persoonlijke gegevens van ongeveer driehonderd mensen met een uitkering in de Bollenstreek zijn uitgelekt. De sociale dienst had zijn cliënten een algemene brief gemaild, maar daarin stonden ook namen en adressen van andere mensen die een uitkering ontvangen.

De ISD Bollenstreek zegt dat het om een menselijke fout gaat. Toen de fout werd ontdekt, werd de mail ingetrokken. De dienst weet niet hoeveel mensen de mail hebben ontvangen. De Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gebracht.