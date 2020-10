Datalek bij congres over cyberveiligheid

Bij een congres dat de overheid onlangs hield over digitale veiligheid blijkt een datalek te zijn geweest. Deelnemers aan de One Conference konden de namen, e-mailadressen, beroepen en werkgevers van alle andere deelnemers inzien. Ook konden ze zien wat hun LinkedIn-profielen en de Zoom- en Teams-accounts waren.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt dat de risico’s beperkt zijn. Het centrum denkt dat de informatie niet bij anderen is terechtgekomen en dat er geen misbruik van is gemaakt. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De website waar de gegevens op stonden, is uit de lucht gehaald.

De One Conference werd op 29 september gehouden. Vanwege het coronavirus was de bijeenkomst virtueel. In voorgaande jaren werd de bijeenkomst gehouden in het World Forum in Den Haag. De deelnemers zijn mensen uit de wereld van cybersecurity, die er hun kennis delen met collega’s. Het congres is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het NCSC en de gemeente Den Haag.