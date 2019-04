Darmbacterie gevonden op gebraden ballen Boni

In de gebraden gehaktballen en hamburgers van supermarktketen Boni is de gevaarlijke darmbacterie Listeria aangetroffen. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om gebraden ballen gehakt met ui (streepjescode 8716528997112), naturel gehaktballen (8716528997082) en gegaarde hamburgers (2368425). Alle producten die vanaf 1 januari tot en met 3 maart zijn verkocht, worden terug geroepen.

Listeria is een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Gezonde mensen hebben meestal weinig last van een besmetting. Het is vooral gevaarlijk voor zwangeren, baby’s en ouderen met een verminderde afweer. In Nederland worden jaarlijks 45 tot 60 personen ziek van deze bacterie, van wie zo’n vijftien tot twintig mensen overlijden. De belangrijkste symptomen zijn overgeven, buikkrampen, diarree, hoofdpijn en koorts.

Vorige week waarschuwden DEEN Supermarkten, Jan Linders en Hoogvliet ook al voor besmettingen van etenswaren met Listeria.