Darkwebdrugsdealers opgepakt

Een man uit Voorburg en een man uit Pijnacker worden vervolgd omdat ze zouden hebben gehandeld in drugs via het dark web, het verborgen deel van het internet. Ze zouden amfetamine, XTC, cocaïne, hasj en ketamine hebben verkocht aan honderden mensen over de hele wereld. Ze zouden zeker 1300 drugspakketten hebben verstuurd.

De veertigjarige Voorburgse verdachte verkocht vermoedelijk de verdovende middelen, denkt het Openbaar Ministerie. Hij werd donderdag gearresteerd. De rechter-commissaris bepaalde dinsdag dat hij veertien dagen langer in de cel moet blijven zitten.

Zijn 38-jarige medeverdachte uit Pijnacker zou de drugs op de post hebben gedaan in Duitsland en België. Hij werd in Duitsland aangehouden en wordt daar vervolgd.