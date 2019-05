Darkwebdealer moet jaren de gevangenis in

Een 49-jarige man uit het Twentse Haaksbergen is vrijdag veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, omdat hij op grote schaal heeft gehandeld in drugs. De opbrengsten daarvan zou hij hebben witgewassen via virtueel geld. Ook bezat hij een wapen. De rechtbank in Rotterdam wil dat hij een bedrag van ruim 350.000 euro aan inkomsten inlevert. Daarnaast raakte hij een zwarte BMW 550i X-Drive en twee Mini Coopers kwijt. Het Openbaar Ministerie had 6 jaar gevangenisstraf geëist.

Zijn 50-jarige vrouw werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor betrokkenheid bij witwassen. Ze werd vrijgesproken van drugshandel en wapenbezit en hoeft ook geen geld in te leveren. Tegen haar had de aanklager 4 jaar gevangenisstraf geëist.

De man wordt verantwoordelijk gehouden voor het dealen van 32.500 xtc-pillen, 2 kilo MDMA, 65 gram cocaïne en ongeveer duizend doses lsd. Hij bood die aan op het dark web, het verborgen deel van het internet. Hij kocht de drugs zelf in Nederland en verkocht die door in Duitsland. Dat gebeurde in een pand net over de grens in Nordhorn. Hij liet zich betalen in bitcoins. Als de man en de vrouw dat virtuele geld verkochten, lieten ze iemand anders de euro’s opnemen. Ook lieten ze de euro’s op een prepaid betaalkaart zetten. Zo hoopten ze volledig anoniem te blijven.

De bestelde drugs gingen per post naar de klanten. Tijdens het onderzoek werden 230 van zulke postpakketten onderschept. Op één dag in september 2017 haalden rechercheurs bijvoorbeeld 36 enveloppen met drugs uit brievenbussen.