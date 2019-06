Danslustige veteraan (94) dankt hospitaal

De 94-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan Francis Resta is een ziekenhuis in Maastricht deze week komen bedanken voor het in 1944 op het nippertje redden van zijn beide benen.

Nadat Resta bij Aken zwaargewond was geraakt door een boobytrap, werd hij naar het toenmalige hospitaal van Maastricht Calvarienberg gebracht. De legerchirurg wilde zijn benen meteen maar amputeren, maar Calvarienberg-chirurg Wishaupt stak er een stokje voor: “In dit ziekenhuis gelden mijn regels”, zou hij hebben gezegd volgens de site van het huidige ziekenhuis, het Maastricht UMC+.

"Tot grote opluchting van Resta heeft hij zijn benen kunnen behouden en heeft hij zijn hele leven kunnen dansen, zijn grote hobby", vertelt het ziekenhuis na de ontmoeting. De krasse veteraan is in Europa om donderdag in Normandië de herdenking van D-Day bij te wonen, de doorslaggevende invasie. In Limburg wilde hij ook, op de oorlogsbegraafplaats in Margraten, de graven bezoeken van omgekomen strijdmakkers.