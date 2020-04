Dankzij thuiswerkers meet KNMI nu ook lichtste aardbevingen

Veel Nederlanders werken thuis, door alle maatregelen tegen corona is het aanzienlijk rustiger op de wegen, sommige bedrijven liggen stil, en dat is tot in de bodem te voelen. Al onze activiteiten zorgen namelijk voor trillingen en in de afgelopen weken zijn er aanzienlijk minder trillingen gemeten. Het gevolg is dat het KNMI nu ook heel lichte aardbevingen oppikt, die tot nu toe wegvielen in de ruis. Bovendien kunnen wetenschappers signalen van vulkanen meten.

De trillingen die door de mens worden veroorzaakt, heten seismische achtergrondruis. Dit komt onder meer van het verkeer, de bouw en de zware industrie. Sinds 13 maart, de dag waarop de eerste beperkingen ingingen, is de hoeveelheid ruis met 45 procent gedaald. Ook in de landen om ons heen is minder ruis.