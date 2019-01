„Dankbaar voor vrijspraak Bibi”

CU-Kamerlid Joël Voordewind is verheugd dat de Pakistaanse christen Asia Bibi definitief op vrije voeten mag blijven. De christelijke vrouw werd eerder vervolgd en veroordeeld wegens blasfemie. „Zeer blij en dankbaar voor vrijspraak van Asia Bibi, nu definitief. Zaak dat ze snel Pakistan kan verlaten”, twittert Voordewind.

Voordewind dankt ook de inspanningen van de advocaat van Bibi, Saif-ul-Malook. „Zeer moedige man. Hem voorgedragen voor NLse Mensenrechtenprijs (Tulp). Hoop dat hij welkom blijft in NL.”

De stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), die advocaat Saif-ul-Malook begin november in Nederland opving na zijn vlucht uit Pakistan, is eveneens blij met de uitspraak van de Pakistaanse opperrechters. „Dit betekent dat er juridisch Asia Bibi niets meer in de weg staat om het land te verlaten. Wij hopen en bidden dat zij en haar familie nu eindelijk op een veilige plek een nieuw leven kunnen opbouwen”, aldus de stichting op de website.