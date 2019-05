Daniël Joziasse (36) dankt passie voor molens aan zoontje

Zo’n 130.000 mensen bekeken afgelopen weekend, op Nationale Molendag, een molen. Daniël Joziasse is blij met die aandacht. Volgende week hoopt de Arnemuidenaar te slagen voor zijn molenaarsexamen. „Dit ambacht mag niet verloren gaan.”

Hij woont pal naast molen Nooitgedacht in Arnemuiden. Maar niet dáárdoor is Daniël Joziasse (36) zoals hij zelf zegt „besmet geraakt door het molenaarsvirus.”

„Het kwam eigenlijk door mijn zoontje”, vervolgt hij. „Die is helemaal gek van molens. Hij kon bij wijze van spreken eerder het woord molen zeggen dan mama of papa.”

Op vrijdag 24 mei legt Joziasse in het Zeeuwse dorpje Gapinge, bij Veere, het examen af voor het molenaarsvak. Als hij slaagt, hoopt de Zeeuw in molen Nooitgedacht een winkeltje te beginnen waar hij elke zaterdag zelfgemalen meel verkoopt.

Wat vindt u zo mooi aan molens?

„Ik ben van beroep loodgieter en ben voor mijn werk altijd met techniek bezig. Het is prachtig hoeveel techniek er in een molen samenkomt. Dat een zuchtje wind een heel proces op gang kan brengen waardoor graankorrels tussen twee stenen worden vermalen tot meel, is natuurlijk indrukwekkend.

Maar het molenaarsvak is ook een heel oud ambacht. Jammer genoeg heeft het beroep een beetje een stoffig imago, wat niet terecht is.”

Waarom niet?

„Juist vanwege al die techniek die er bij komt kijken. Er zijn ook veel verschillende typen molens, en molens kunnen voor zo veel doeleinden worden gebruikt. Een molenaar leert bovendien van alles over het weer en het voorspellen daarvan.”

Hoe ziet u de toekomst van de molens in ons land?

„Juist voor een molen geldt het gezegde ”stilstand is achteruitgang”. Een molen die niet draait, slijt snel en de kosten van onderhoud lopen dan rap op.

Soms mensen worden die met pensioen zijn gegaan uit liefhebberij molenaar. Prachtig, maar die hobbymolenaars houden het niet tot in lengte van dagen vol, met al die steile trapjes die je in een molen hebt. We hebben in ons land vooral jonge mensen nodig die dit werk jaren achtereen kunnen blijven doen.

Die krijgen zo de gelegenheid om veel kennis over het vak op te doen die ze als een soort ambassadeurs van de molenwereld kunnen overdragen aan de generatie na hen.”

Wat is Nooitgedacht voor molen?

„Het is een korenmolen die in 1977 tot de grond toe is afgebrand. Dankzij een inzameling is er in 1983 op dezelfde plek een andere molen neergezet met dezelfde naam.

Nooitgedacht is de enige molen van Arnemuiden en vormt samen met de kerk een echte blikvanger.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.