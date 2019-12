Daniël Buter vrij uit vreemdelingendetentie

De Amsterdamse Daniël Buter die in vreemdelingendetentie was gezet, is vrijgelaten. Namens de IND heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten dat de inbewaringstelling vrijdagmiddag is opgeheven. „Dat komt omdat betrokkene vandaag een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend. Gelet op deze nieuwe omstandigheid is bewaring niet langer proportioneel. De IND zal de aanvraag voor een verblijfsvergunning beoordelen en betrokkene mag de uitkomst van zijn aanvraag thuis afwachten.”

De 19-jarige Buter, geboren en getogen in Amsterdam, zou mogelijk worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek. Hij kwam in de problemen toen hij een aanvraag deed bij de gemeente voor een paspoort en bleek dat hij niet de Nederlandse nationaliteit had. De gemeente deed hiervan melding bij de IND, schreef Het Parool. Toen Buter niet kwam opdagen bij een afspraak met deze dienst, is hij opgepakt en vastgezet.