„Damsko Strijder krijgt definitieve plek”

Het lijkt erop dat het kunstenaarscollectief Kamp Seedorf het winnende ontwerp heeft gemaakt voor de muurtekst met de afscheidsboodschap van de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Amsterdammers kunnen nog een paar uur stemmen op een van de 59 ingediende voorstellen, maar de afbeelding van de Damsko Strijder met de woorden ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’ prijkte - met net geen 4000 stemmen - zondagavond tegen 21 uur ver boven de andere kanshebbers uit.

De muurtekst komt op het Mercatorplein in de Baarsjes. Een buurtbewoonster kwam met het idee om de woorden waarmee Van der Laan een brief aan alle Amsterdammers afsloot, te vereeuwigen op een zichtbare plek in de wijk waar hij lang heeft gewoond. De burgemeester maakte in september 2017 bekend dat hij moest stoppen met zijn werk en overleed op 5 oktober op 62-jarige leeftijd aan longkanker.

De Damsko Strijder verscheen in februari 2017 op een metro-ingang in Amsterdam-Oost, nadat Van der Laan bekend had gemaakt dat hij ongeneeslijk ziek was. Damsko betekent Amsterdam in straattaal, en strijder verwijst naar de straatvechtersmentaliteit die de burgervader volgens de makers had. Toen de graffiti per ongeluk werd verwijderd, leidde dat tot verontwaardigde reacties.

Volgens verantwoordelijk stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel gaat de gemeente als de winnaar definitief is in overleg met de makers over de precieze uitvoering van het ontwerp. De muurtekst, die maximaal 4,15 meter breed en 5,20 meter hoog wordt, kan al snel te zien zijn. De kosten zijn voor rekening van de gemeente. Van Berkel: „De tekst komt nu op een mooie zichtbare plek, waar iedereen de oproep in z’n hart kan sluiten.”