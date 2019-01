Dam weer leeg na slaapprotest

De groep van zo dertig tot veertig demonstranten die in de nacht van zaterdag op zondag uit protest hebben overnacht op de Dam in Amsterdam, was zondagochtend weer vertrokken.

De slaapactie was een protest tegen de ontruiming van het ADM-terrein eerder deze maand.

De activisten mochten zondagochtend tot 07.00 van de gemeente op de Dam blijven. Ze hadden hun tenten op tijd weer afgebroken.

Begin deze maand werd het ADM-terrein ontruimd. Het terrein in het Westelijk Havengebied werd 21 jaar geleden gekraakt. De gemeente bepaalde vorig jaar dat de bewoners er weg moesten. De bewoners hebben een tijdelijke alternatieve locatie aangeboden gekregen, maar de activisten willen daar niet naar toe.