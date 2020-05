Dam volledig afgesloten voor publiek

De Dam in Amsterdam is maandag rond 18.00 uur volledig afgesloten voor publiek. Bij de toegangswegen zijn dranghekken geplaatst en zwarte schermen voorkomen dat mensen vanaf een afstand blijven kijken. In de omgeving is veel politie aanwezig. Vooralsnog lijken mensen weg te blijven.

Op de Dam is maandagavond de Nationale Herdenking, die vanwege het coronavirus anders dan andere jaren zonder toeschouwers plaatsvindt.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn er wel bij. Twee scouts leggen kransen namens negen organisaties en overheden. De koning en koningin leggen eveneens een krans en Willem-Alexander houdt een toespraak.

De Dodenherdenking is rechtstreeks te volgen op tv. Normaal gesproken staat de Dam vol op 4 mei. Nu hadden voorafgaand aan de plechtigheid de duiven het plein vrijwel voor zich alleen.

Normaal gesproken lopen de koning en koningin met hun gezelschap door een erehaag van veteranen vanuit het Paleis naar het Nationaal Monument op de Dam. Die zogenoemde erecouloir gaat dit jaar ook niet door.

Voorafgaand aan de herdenking bij het monument is er zoals ieder jaar een dienst in De Nieuwe Kerk. Hier houdt - voor een lege kerk - schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-voordracht en zingt Simone Kleinsma en lied.