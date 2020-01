Dam stroomt vol met boze leerkrachten

Ook op de Dam in Amsterdam hebben zich tientallen demonstranten verzameld voor de onderwijsactie daar. Onder hen een leerkracht van een basisschool uit Harderwijk. Ze zegt niet te staken voor meer geld voor zichzelf, maar uit solidariteit met collega’s en uit zorg over het onderwijs in de toekomst. Collega’s lijken zich zelfs af te vragen of er in te toekomst nog wel onderwijzers zijn: ze dragen t-shirts met „uitstervende soort” en „collectors’ item”.

Op de school van genoemde leerkracht gaat het normaliter nog wel, maar „bij ziekte zijn er geen invallers en moeten groepen worden opgesplitst of naar huis gestuurd”. Er dreigt volgens haar ook willekeur: „of je goed of slecht onderwijs krijgt, hangt straks af van op welke school je zit en op welke manier ze het daar proberen te redden. Intussen hebben schooldirecteuren nu achter de schermen al de handen vol aan allerlei noodmaatregelen. De ouders merken dat nu nog niet zo” , volgens de demonstrant.

Een leerkracht uit het speciaal onderwijs in Purmerend is zelfs ziek geworden van alle problemen: een jaar lang werkte hij maar halve dagen. Hij klaagt over het contante geschuif met beschikbare leerkrachten en maakt zich „enorme zorgen”om de kwaliteit.

Een leerkracht uit Bunschoten zegt dat het ook steeds moeilijker is voor leerkrachten om te werken met de groepen waar ze het meeste mee hebben: de kleintjes of juiste de grotere kinderen. Onderwijzenden worden ingezet waar ze nodig zijn en niet voor de klasjes waarvoor ze het beste tot hun recht zouden komen.