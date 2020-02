Daling waterstanden Maas in Limburg verwacht

Het Watermanagementcentrum Nederland verwacht dat de waterstand van de Maas in de loop van woensdag zal gaan dalen. Rond 08.00 uur bedroeg die afvoer bij het meetpunt Sint Pieter bij Maastricht ruim 1700 kuub per seconde. De Maas stijgt nog iets, naar verwachting zal de top rond de 1750 kuub liggen.

Zo’n hoog peil komt gemiddeld eens in de drie of vier jaar voor. Dat is nog ver onder het niveau van 3100 kuub, dat in 1993 en 1995 grote overstromingen veroorzaakte.

Sinds zaterdag viel er in het stroomgebied van de Maas zo’n 60 millimeter regen. De komende drie dagen wordt geen neerslag verwacht. Wel zal het vanaf 8 februari weer gaan regenen.

Door het hoge waterpeil van de Maas zijn de stuwen in Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek gestreken. De sluizen in Limmel (Maastricht), Roermond en Belfeld zijn gesloten. In Zuid-Limburg is het scheepvaartverkeer gestremd.