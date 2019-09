‘Daling ontwikkelingshulp onbegrijpelijk’

Oxfam Novib vindt dat Nederland veel te weinig „internationale ambitie” toont. De organisatie signaleert dat in de begroting aan ontwikkelingssamenwerking iets minder wordt uitgegeven dan vorig jaar, terwijl het kabinet zich juist een stijging had voorgenomen.

„Onbegrijpelijk dat we in deze tijd van economische groei en budgetruimte niet meer investeren in urgente mondiale problemen en de toekomst van miljoenen kwetsbare mensen”, reageert Oxfam Novib.

In 2020 gaat 0,53 procent van het bruto nationaal inkomen naar ontwikkelingssamenwerking, tegen 0,57 procent in 2019. „De ambitie was om het de komende jaren weer terug te brengen tot 0,7 procent, maar eerdere bezuinigingen werken nog steeds door”, duidt een woordvoerder van Oxfam.

De organisatie is wel te spreken over het plan om belastingvoordelen voor multinationals af te schaffen. „Dat is nodig, want Nederland speelt mondiaal een kwalijke rol waar vooral ontwikkelingslanden de dupe van zijn. Maar wie denkt dat het probleem hiermee is opgelost heeft het mis. Zolang Nederland de vele belastingtrucs niet echt aanpakt, blijven wij campagne voeren voor eerlijke belasting”

Tot slot vindt Oxfam Novib dat Nederland te weinig doet om mensen in ontwikkelingslanden te helpen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.