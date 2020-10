Dalfsen laat Duits vliegtuigwrak uit oorlog bergen

De bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht gaat in Millingen bij het Overijsselse Dalfsen het wrak van een Duitse Messerschmidt Bf109 bergen. De jager stortte in de Tweede Wereldoorlog neer tijdens zware luchtgevechten met de Amerikanen op 30 januari 1944. Vermoedelijk is het stoffelijk overschot van de Duitse piloot nog aan boord, aldus de gemeente Dalfsen.

De berging van het wrak maakt deel uit van het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken, dat in 2019 van start is gegaan. In Nederland liggen nog ongeveer dertig vliegtuigwrakken uit de oorlog, waarin zeer waarschijnlijk nog stoffelijke resten van de bemanning te vinden zijn. Het is voor nabestaanden belangrijk om die resten te identificeren. Het is de eerste keer dat in Nederland een Duits vliegtuig wordt geborgen. Vorige maand is een Britse bommenwerper uit het Markermeer gehaald.

Het neerstorten van de Duitse Messerschmidt Bf109 werd op 1 februari 1944 al door de marechaussee gemeld bij de toenmalige burgemeester van Dalfsen. Toen werd al aangenomen dat het lichaam van de piloot nog aan boord was. Tijdens de hevige luchtgevechten sneuvelden acht vliegers. Van twee Duitse toestellen is aannemelijk dat die bij Millingen liggen. Om welk toestel het precies gaat en wie daarin zat, moet tijdens de berging blijken.

Een aannemer begint maandag met de voorbereidingen voor de berging. Defensie gaat op 2 november aan de slag met de klus, die volgens de gemeente ongeveer anderhalve week gaat duren. Burgemeester Erica van Lente van Dalfsen vindt het „ontzettend jammer” dat er door de coronacrisis geen publiek kan komen kijken naar het karwei. De gemeente gaat video-opnames maken.