Daklozencamping Vondelpark van de baan

Een camping voor daklozen in het Vondelpark komt er niet. Initiatiefnemer Frank van der Linde trekt zijn plan in na een zitting donderdagmiddag bij de voorzieningenrechter. Er hangt hem nu een maximale dwangsom van 50.000 euro boven het hoofd, zegt hij. „En dat is dus niet te doen.” Ook de kick-offparty zondag is geschrapt.

Van der Linde, zelf ook dakloos, vindt dat de gemeente Amsterdam moet zorgen voor meer opvang voor daklozen. Zo kwam hij op het idee voor een camping in het park. De gemeente vond dat geen goed plan. De voorzieningenrechter wees het verzoek van Van der Linde af.

„Wij mogen evident niet te zichtbaar worden. En ook komt dit college vooralsnog niet met een oplossing.” Volgens Van der Linde slapen in het Vondelpark tientallen daklozen, wat verboden is maar door handhavers oogluikend wordt toegestaan. „Wij worden gedwongen de wet te overtreden: kraken is illegaal, op straat slapen is verboden, wakker blijven is geen optie.”