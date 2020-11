Daklozen mogen in vier grote steden binnen slapen om winterkou

Daklozen kunnen vanaf zaterdagavond in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht binnen slapen. De temperatuur daalt dan dusdanig dat de vier grote steden hebben besloten de regeling in te laten gaan, zo melden de gemeentes.

De steden bepalen samen wanneer de opvang onder de noemer winterkouderegeling ingaat. Deze is bedoeld voor alle daklozen die niet in staat zijn om alternatieven te vinden voor onderdak bij aanhoudende winterkou. „De nachtopvang is bedoeld om hen te beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het weer”, aldus de gemeentes. De regeling duurt meestal meerdere nachten en kan afhankelijk van het weer in de wintermaanden meerdere keren van kracht zijn.

In de opvanglocaties wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen en is er voldoende ruimte om afstand te houden. Mensen kunnen zich in de avond bij verschillende opvanglocaties in de steden melden.