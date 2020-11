Daklozen meerdere steden kunnen terecht in de winterkoudeopvang

Daklozen in de vier grote steden die normaal geen recht hebben op een opvangplek kunnen de komende dagen wel terecht in een opvang voor een slaapplaats. De zogeheten koudweerregeling wordt dan weer van kracht in Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

De gemeente Amsterdam stelt: het wordt zó koud dat buiten slapen gevaar voor de gezondheid oplevert. De opvang is bedoeld voor alle daklozen in Amsterdam die niet in staat zijn om alternatieven te vinden voor onderdak bij aanhoudende kou. „Het is de bedoeling hiermee te voorkomen dat mensen letsel oplopen door buiten te slapen bij extreem weer of in de vrieskou.”

De regeling gaat zaterdagavond in en duurt tot dinsdagochtend. De regeling geldt steeds voor minimaal drie nachten en kan afhankelijk van het weer in de wintermaanden meerdere keren gaan gelden.