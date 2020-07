Dakloze man Oss bezweken aan brandwonden

De 54-jarige dakloze man uit Oss die op de stoep bij het gemeentehuis in Oss ernstige verwondingen opliep, is overleden. Dat meldden zijn advocaat Richard Laatsman en de politie.

Volgens de politie liep de man onbedoeld ernstige brandwonden op toen hij op de stoep een brandbare vloeistof in brand wilde steken. Laatsman noemt dat „onzin” en stelt dat zijn cliënt al eerder had gezegd dat hij zich in brand wilde steken omdat de gemeente Oss hem niet hielp met het zoeken naar woonruimte.

De politie zegt dat de man vermoedelijk niet de intentie had om het gemeentehuis te vernielen of te beschadigen of zichzelf te verwonden. „Het slachtoffer is bij ons bekend omdat hij in het verleden op soortgelijke wijze aandacht heeft gevraagd voor zijn situatie.”

Volgens zijn advocaat ging het om een wanhoopsdaad en kreeg de man geen steun van de gemeente bij het zoeken van woonruimte, ondanks een reeks verzoeken.

Volgens het Brabants Dagblad legde de man in juni 2018 een getuigenis af over een liquidatie in Oss. Hij hoorde schoten en zag kort daarna een auto wegrijden, verklaarde hij aan de politie. In september 2018 werd daarom mogelijk wraak op hem genomen. Toen brandde een huis dat hij van de gemeente huurde compleet uit nadat er een brandbom naar binnen was gegooid. Het huis werd daarna gesloopt en de man werd door justitie ter bescherming op verschillende plekken buiten Oss ondergebracht. In april vorig jaar werd dit beschermingsprogramma abrupt beëindigd en stond hij op straat, aldus de krant.