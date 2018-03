Dakloze man opgepakt na roosteren reiger

De Haagse politie heeft een dakloze man opgepakt die een vuurtje had gestookt in het Haagse Bos en daar een blauwe reiger op had gebraden. De uit Rusland afkomstige man had de vogel zelf geslacht, bereid en opgegeten. Reigers zijn een beschermde diersoort, maar aangezien de man verklaarde dat hij de vogel dood had gevonden en de politie het tegendeel niet kon aantonen, wordt hij hier niet voor vervolgd.

De Rus werd toch gearresteerd, omdat vuur maken in het Haagse Bos niet is toegestaan en hij zich niet kon legitimeren. De man is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie, schrijft de politie van bureau Overbosch op Facebook.

Wandelaars hadden de politie gebeld omdat ze het vuurtje hadden gezien. Op een foto toonde de politie smeulende resten met daarin de poten van de reiger.