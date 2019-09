Dakdekkers beschoten in Etten-Leur

In Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn enkele dakdekkers beschoten. Ze waren aan het werk op het dak van een pand aan de Marterhof toen ze maandag rond 16.00 uur onder vuur werden genomen. Dat meldt de politie die in een woning in de buurt een man en een vrouw heeft opgepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Voor zover nu bekend raakte niemand gewond. Een van de dakdekkers heeft zich bij de politie gemeld.

De politie praat met buurtbewoners en doet onderzoek in en rond de twee woningen. Daarbij word ook een speurhond ingezet.