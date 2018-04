Het dak van een tankstation aan de A58 in Zeeland is door onbekende oorzaak ingestort. Op beelden is te zien dat het dak van het Total-tankstation bij ’s-Heer Arendskerke, tussen Goes en Middelburg, in het midden is geknakt en in de vorm van een V op de grond ligt.

Het dak begaf het in de nacht van maandag op dinsdag. Er was toen niemand aanwezig.