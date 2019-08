Er woedt brand in een hotel in het Zeeuwse Philippine. De brand werd rond 04.00 uur ontdekt, de brandweer was snel ter plaatse met vier voertuigen. De brand was snel onder controle, maar is nog niet uit.

Volgens de Veiligheidsregio Zeeland stond het dak van een nieuw gedeelte van het hotel volledig in brand. Er was een persoon aanwezig en die kon het pand aan de Havenpoortstraat ongedeerd verlaten.