Dagvaardingen om discriminatie bij sintintocht

Het Openbaar Ministerie gaat 23 dagvaardingen versturen aan mensen die zich vorig jaar bij de sinterklaasintocht in Amstelveen schuldig zouden hebben gemaakt aan dreigementen, opruiing of discriminatie via Facebook.

Tijdens de plaatselijke intocht waren via een livestream demonstranten te zien van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Onder die beelden werden veel negatieve reacties geplaatst over de demonstranten en de journaliste die ze plaatste, Clarice Gargard. Die deed daarvan aangifte.

Volgens het OM worden "puur racistische, bedreigende en opruiende uitlatingen" niet beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting.

Justitie weegt ook mee dat sommige van de uitlatingen rechtstreeks aan de journaliste waren gericht. "Journalisten vervullen een belangrijke rol in onze rechtsstaat en moeten hun werk kunnen doen zonder dat zij te maken krijgen met agressie, dreiging en geweld."

Dat de uitlatingen via social media zijn gedaan speelt eveneens een rol. "De bestrijding van strafbare feiten op social media staat bij het OM hoog op de agenda vanwege de intensiteit en het volume waarmee de feiten worden gepleegd."