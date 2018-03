Dagvaarding wekt hoop bij coffeeshopbaas

Een nieuwe en volstrekt onverwachte dagvaarding van voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven heeft bij hem en zijn familie de hoop gewekt dat Thailand hem uitlevert om zijn Nederlandse strafzaak bij te wonen. Van Laarhoven zit sinds 2014 in een Thaise gevangenis, omdat hij daar is veroordeeld voor witwassen van het geld dat hij met coffeeshops in Tilburg en Den Bosch heeft verdiend.

In Nederland is Van Laarhoven een van de hoofdverdachten in de strafzaak tegen de coffeeshopketen die hij heeft opgericht. Samen met de drie andere leidinggevenden wordt hij beschuldigd van witwassen, oplichting, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Vorig jaar wilde het Openbaar Ministerie (OM) beginnen met de strafzaak maar toen werd de dagvaarding van Van Laarhoven op het laatste moment ingetrokken om te kijken of het mogelijk is dat hij bij zijn proces kan zijn, zoals hij wil.

Advocaten Sidney Smeets en Tim Vis zeggen dinsdag dat een Nederlandse officier van justitie recent naar Thailand is gereisd om de dagvaarding uit te reiken aan Van Laarhoven. De raadslieden zeggen dat ze voor een raadsel staan. „Bij hem en zijn familie ontstaat de vraag of nu écht de kans bestaat dat hij naar Nederland komt terwijl dat op zijn vroegst pas eind dit jaar mogelijk is. We zijn uitzonderlijk benieuwd”, laten ze weten.

Begin februari heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer nog geantwoord dat het OM niet van plan was om Thailand om uitlevering te vragen. Het OM in Breda wil niet vooruitlopen op de reden dat er een zitting is gepland en wil ook niet zeggen of uitlevering op handen is. De strafzaak staat gepland op 21 maart.