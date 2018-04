Dag6 van ND en EO stopt deels

Het Nederlands Dagblad en de EO stoppen per 1 mei met de app en het blad van Dag6, omdat er te weinig abonnees zijn. Alleen de website van Dag6 blijft bestaan.

Dat brachten de moederbedrijven van het platform woensdag naar buiten. Dag6 kwam voort uit samenwerking tussen het ND en de EO.

In 2016 startte Dag6 als nieuwsplatform gemaakt door mensen met een christelijke geloofsovertuiging. Abonnees van Dag6 betaalden 9,90 euro per maand voor toegang tot alle artikelen, plus een tweewekelijks blad dat op vrijdag verscheen. Vanaf 1 mei worden de betaalde lidmaatschappen stopgezet. Van de vijf redacteuren die Dag6 maakten, blijven er drie werken voor de site.

ND-directeur Rinder Sekeris constateert dat het beoogde verdienmodel niet sluitend te krijgen is nu het aantal abonnees tegenvalt.