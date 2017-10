Dag van uitvaart Eberhard van der Laan

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wordt zaterdag begraven. Voorafgaand aan de besloten uitvaart vindt om 13.00 uur in het Koninklijk Concertgebouw een herdenkingsdienst plaats voor genodigden.

In het hele land hangen zaterdag de vlaggen halfstok op de hoofdgebouwen van de rijksoverheid. Verder luiden de gemeentelijke klokken van de torens in de hoofdstad om 12.50 uur voor Van der Laan en rijden de politie- en brandweervoertuigen met rouwlintjes. Op het moment dat de dienst begint, staat het Amsterdamse openbaar vervoer een minuut stil.

Vrijdag kon het publiek al afscheid nemen van de burgemeester. Duizenden mensen liepen in het Concertgebouw langs zijn met een bloemenzee omringde kist om hem een laatste groet te brengen.

Van der Laan stierf vorige week op 62-jarige leeftijd aan longkanker. De burgemeester werkte nadat bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was nog acht maanden door. Tot half september, toen hij in een brief aan alle Amsterdammers vertelde dat hij zijn taken had neergelegd.