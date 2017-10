Dag van de waarheid voor Hennis

Minister Jeanine Hennis van Defensie verantwoordt zich dinsdag in de Tweede Kamer voor de fouten rond het dodelijk mortierongeluk in Mali, waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid harde conclusies over heeft getrokken. De Tweede Kamer is zeer kritisch en het is de vraag of Hennis aanblijft.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft vastgesteld dat Defensie „ernstig tekortgeschoten” is. Zowel de veiligheid van de granaten als de medische gezondheidszorg was niet op orde. Het was niet het eerste kritische rapport van de OVV over Defensie.

Partijen van links tot rechts hebben geschrokken gereageerd, waaronder ook Hennis’ eigen VVD. De PVV en Forum voor Democratie hebben zelfs al laten weten dat Hennis beter op kan stappen.

De minister kreeg niet alleen kritiek vanwege de tekortkomingen zelf maar ook vanwege haar reactie. Zo had zij in eerste instantie geen contact opgenomen met de nabestaanden van de omgekomen militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24). Afgelopen weekend gebeurde dat alsnog en bood Hennis excuses aan.