Dag van de waarheid voor Haagse vreugdevuren

Scheveningen en Duindorp horen dinsdag of ze ook de komende jaarwisseling een grote vuurstapel mogen bouwen. Ze hebben daar voor het eerst een vergunning voor moeten aanvragen. Het stadsbestuur van Den Haag maakt dinsdag bekend of die vergunningen worden toegewezen. Scheveningen heeft een sprankje hoop, Duindorp heeft de handdoek al in de ring gegooid.

De vergunningen zijn nodig, omdat het afgelopen jaar misging bij de vreugdevuren. De stapels werden veel hoger dan afgesproken met de gemeente, die niet genoeg deed om de regels te handhaven. Smeulend hout kwam neer in Scheveningen en richtte daar veel schade aan.

De bouwers moeten nu onder meer een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dat was vorige week nog niet gelukt. Brandweer en politie waren kritisch over de voorgestelde maatregelen voor de veiligheid van de bezoekers.