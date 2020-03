Dag tegen racisme en discriminatie gaat online door

De dag tegen racisme en discriminatie zaterdag wordt online gehouden in plaats van met een demonstratie en een manifestatie in Amsterdam. De organisatoren kiezen daarvoor vanwege de corona-uitbraak. De vluchtelingenkwestie staat dit jaar centraal.

Het programma - dat plaatsvindt in een studio met een livestream-verbinding - omvat muziek en meerdere gasten die komen spreken. Onder anderen FNV-bestuurder Kitty Jong en vertegenwoordigers uit de Aziatische en moslimgemeenschap zijn tussen 14.00 en 15.30 uur te horen en te zien in de uitzending. Daarbij komen ook recente racistische uitingen richting de Aziatische gemeenschap in verband met de uitbraak van het coronavirus aan bod.

Verder is in de uitzending oud-verzetsman, journalist en medeoprichter van het Nederlands Auschwitz Comité Max van den Berg (93) te gast. De muziek wordt onder meer verzorgd door saz-speler Hasan Kazan en rapper Def Rhymz.