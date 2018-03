Dader steekpartij Elspeet aangehouden

De politie heeft de 22-jarige verdachte van een steekpartij in Elspeet aangehouden in Gortel. De man had zijn vader gestoken. Het slachtoffer is met de ambulance afgevoerd. Dat meldt de Stentor.

onderzoek

Zaterdagmorgen vond het steekincident plaats aan de Dominee Lamensweg. Politiehonden en een politiehelikopter hielpen mee om de verdachte te zoeken. Ook is er een Burgernetmelding uitgegaan.