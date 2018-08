„Dader parkmoord aan begin lange tbs”

Wik H., de dader van de geruchtmakende Schiedammer parkmoord, wacht een langdurige behandeling in een tbs-kliniek. Dat is de verwachting van de kliniek waar H. verblijft, zo bleek vrijdag bij de rechtbank Rotterdam. Op vordering van het Openbaar Ministerie (OM) verlengde de rechtbank de in 2016 begonnen tbs met twee jaar.

H. is in 2005 in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging, wegens onder meer de verkrachting van en moord op de de tienjarige Nienke. Het meisje werd op 22 juni 2000 in het Beatrixpark in Schiedam, op klaarlichte dag, misbruikt en gewurgd. Een elfjarig vriendje overleefde een verwurging en raakte gewond.

De zogeheten Schiedammer parkmoord leidde tot een van de meest geruchtmakende rechterlijke dwalingen uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis.