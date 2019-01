Bij controles op Eindhoven Airport heeft de marechaussee een 43-jarige Serviër aangehouden die in Zwitserland nog een celstraf van vijf jaar moet uitzitten voor een juwelenroof. De man had een vals Kroatisch paspoort en rijbewijs. Hij is vastgezet voor uitlevering aan Zwitserland.

De marechaussee hield ook drie mannen aan met valse Tsjechische paspoorten. Vermoedelijk gaat het om Georgiërs. Zij zitten vast voor verder onderzoek.