Daan Heerma van Voss houdt voordracht 4 mei

Schrijver Daan Heerma van Voss houdt tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei de jaarlijkse voordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau houdt de toespraak bij het Nationaal Monument op de Dam, meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei maandag.

De nationale viering bevrijding 2018 begint in Friesland, met de 5 mei-lezing van filosoof en publicist Stine Jensen. Daarna wordt in Leeuwarden het bevrijdingsvuur ontstoken en beginnen de vieringen in het land.

Het thema van de herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei is ‘verzet’. Directeur Frank van Vree van het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD) schreef de jaarthematekst met als titel ‘Verzet als voorbeeld’. „Het besef van verantwoordelijkheid voor de ander. Dat is waar een discussie over de actuele betekenis van het verzet mee zou kunnen beginnen.”