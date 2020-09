D66 wil opheldering na bijeenkomst Forum voor Democratie op ambassade VS

D66 wil opheldering van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over een fondsenwervende bijeenkomst die Forum voor Democratie zou hebben gehouden op de Amerikaanse ambassade in Wassenaar.

De Groene Amsterdammer schreef maandag dat op 10 september enkele tientallen partijprominenten en rijke ondernemers bijeenkwamen op uitnodiging van de partij en van ambassadeur Pete Hoekstra.

Als het waar is, is er sprake van een schending van het Verdrag van Wenen, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Volgens hem gaat het om een inmenging van een ambassadeur in de partijpolitiek van een land.

Een deskundige zegt tegen de Groene: „Gebouwen van de missie mogen niet gebruikt worden op een wijze die niet verenigbaar is met de functies van de missie zoals in het verdrag vastgelegd.”

De Haagse Hogeschool gaat enkele uitspraken onderzoeken die tijdens een college filosofie zijn gedaan en zijn vastgelegd op video, waarin wordt gesproken over het vermoorden van Thierry Baudet. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het om een dertien seconden durende video waarin een docente filosofie hardop fantaseert over een moord op de leider van FVD.

De docente legt haar toehoorders de vraag voor: „Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?” Vervolgens zegt ze: „Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk.”