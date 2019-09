D66 wil alle opties voor AEB openhouden

D66 in Amsterdam wil dat alle oplossingsrichtingen voor het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) openblijven. Het college liet eerder weten dat het het liefst kiest voor overname door het publieke nutsbedrijf HVC, wat vorige week leidde tot het opstappen van D66-wethouder Udo Kock. Die zag meer in privatisering door afval- en sloopbedrijf Beelen.

D66-fractieleider Reinier van Dantzig vroeg donderdagavond via een motie dat het college beide opties uitwerkt, zodat de gemeenteraad er later over kan stemmen. Hij erkent dat alle oplossingsrichtingen risico’s met zich meedragen, zowel juridisch als financieel, maar wil dat het college uitzoekt hoe die kunnen worden overwonnen. Een derde optie zou kunnen zijn om ook andere partijen te laten meebieden in een fusie- en verkoopproces. De motie kon rekenen op een meerderheid en de instemming van het college.

Tijdens de raadsvergadering waren alle ogen gericht op D66. De partij wilde kort na het opstappen van de eigen wethouder nog geen stelling nemen over de toekomst van AEB. Het bedrijf, dat afval verwerkt en warmte levert, kampt met technische mankementen en miljoenentekorten en om veiligheidsredenen liggen vier van de zes verbrandingsovens al een tijdje stil.

Volgens het college zou in zee gaan met Beelen kunnen worden uitgelegd als ongeoorloofde staatssteun, zo bleek uit juridisch advies. De gemeente mag een dergelijk groot contract voor twintig jaar afvalverwerking niet onderhands gunnen maar moet dat aanbesteden. Wethouder Sharon Dijksma (deelnemingen) stelde voor dat te laten toetsen door de Europese Commissie.

Verder wijst het stadsbestuur erop dat er bij een deal met HVC sprake is van 100 procent publieke zeggenschap, aangezien het nutsbedrijf in handen is van 44 gemeenten en zes waterschappen. Winst wordt teruggegeven aan deze aandeelhouders. Bij een contract met Beelen zou de zeggenschap bij het bedrijf komen te liggen en zou ook de winst daar blijven.

Maar opgaan in HVC kost de Amsterdammer wel meer geld, erkent het college. De gemeente moet 35 miljoen op tafel leggen om het bedrijf draaiend te houden totdat HVC de leiding overneemt. Beelen zou er direct al geld in steken en alle leningen overnemen.