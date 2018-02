D66-wethouder Stichtse Vecht weggefotoshopt

Franko Zivkovic, D66-wethouder ruimtelijke ordening in de gemeente Stichtse Vecht, is bij zijn partijgenoten in ongenade gevallen. D66 heeft hem van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen afgevoerd.

En daar bleef het niet bij: op een groepsfoto van de D66-kandidaten in de Utrechtse gemeente is de lokale politicus ineens verdwenen.

Reden van dit alles? Zivkovic heeft met burgemeester Witteman van Stichtse Vecht informeel gesproken over zijn collega-wethouder De Groene, ook D66-lid, meldt RTV Utrecht. Toen D66 daarover hoorde, schoot dat de lokale democraten in het verkeerde keelgat. Zivkovic was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Op de achtergrond speelt een onderzoek naar belangenverstrengeling waaraan De Groene zich schuldig zou hebben gemaakt. Tijdens een vergadering eerder deze maand drong De Groene aan op het verstrekken van een kleine twee ton subsidie aan een kinderopvang in de gemeente. De opvang huurt echter een pand van zijn partner. Na een officiële melding hierover besloot burgemeester Witteman een onderzoek in te stellen naar mogelijke belangenverstrengeling.

Vertrouwen

Diverse mensen, waaronder ook Zivkovic, voerden hierover informele gesprekken met Witteman. Zivkovic noemt het tegenover RTV Utrecht zijn plicht om het voorval aan te kaarten bij de burgemeester: „Het zat meerdere mensen niet lekker.”

Het AD meldt dat D66 het vertrouwen in Zivkovic kwijt is en nu van hem af wil. Interim-voorzitter Weemhoff van D66 Stichtse Vecht zegt in de krant niet te willen reageren tot het integriteitsonderzoek is afgerond. Dat de naam van Zivkovic van de lijst op de site is verdwenen, noemt ze „voorbarig.” Weemhoff: „Er is er maar één die bepaalt of Zivkovic op die lijst staat, en dat is hijzelf.”

Zivkovic wil zijn plek op de lijst niet opgeven. Hij vindt dat de verkeerde discussie wordt gevoerd. „Het moet niet over mij gaan. De ene wethouder heeft een integriteitsonderzoek aan zijn broek en je gaat de ander wat kwalijk nemen. In alle oprechtheid: ik heb me gedragen zoals het hoort.”