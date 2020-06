D66: welke afspraken zijn gemaakt over Nederlands coronamedicijn?

D66 wil weten of de Nederlandse overheid betrokken is geweest bij de deal tussen Nederlandse onderzoekers die een mogelijk coronamedicijn hebben ontwikkeld en een Amerikaanse farmaceut die het exclusief op de markt mag brengen. „Welke afspraken liggen daaronder?” vraagt D66-Kamerlid Jan Paternotte. Hij is bang dat de Amerikaanse regering ingrijpt en afdwingt dat andere landen het medicijn niet kunnen krijgen.

Onderzoekers van de Universiteit Urecht, het Erasmus MC en het bedrijf Harbour BioMed uit Rotterdam ontdekten dat een bepaalde antistof in staat is om het coronavirus onschadelijk te maken. Uit eerste tests kwam naar voren dat het antilichaam voorkomt dat het virus een cel binnendringt en infecteert. Verdere experimenten moeten uitwijzen of dit ook echt zo is, en of het op de markt kan worden gebracht. Daarom hebben de onderzoekers een deal gesloten met het Amerikaanse Abbvie. Die mag het eindproduct exclusief in de hele wereld verkopen.

Volgens Paternotte zijn zulke deals gebruikelijk en hoeven ze niet verkeerd uit te pakken. „Als er wereldwijde verspreiding komt voor een betaalbare prijs. Dat is wat je wilt”, zei hij zondagavond in het programma Dit is de dag op NPO Radio 1. „Normaal gesproken kun je heel goed zaken doen met Amerikaanse partijen, kun je goede afspraken maken. Alleen is de Amerikaanse regering op dit moment behoorlijk grillig. We hebben eerder voorbeelden gezien waarbij ze probeerden om belangrijke medicatie of de kans op een vaccin exclusief naar Amerika te halen.”

Paternotte wil weten of minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) „heeft meegekeken om misschien wel mogelijk te maken dat een Europese farmaceut dit had gemaakt. Dan zou het onder de Europese regels vallen en dan weet je zeker dat er ook een verspreiding plaatsvindt die ervoor zorgt dat landen die het nodig hebben het ook kunnen gebruiken.”