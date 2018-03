D66 verliest flink in Zoetermeer

De PVV is in Zoetermeer binnengekomen met 2 zetels. GroenLinks is evenwel de grootste winnaar in de Zuid-Hollandse gemeente en D66 moet er fors inleveren.

De zetelverdeling in de raad van Zoetermeer gaat stevig op de schop. D66 was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog verreweg de grootste partij, met 8 zetels. Dit keer moet D66 het doen met 5 zetels.

De VVD is nu als grootste partij uit de bus gekomen. Die gaat van 6 naar 7 zetels. GroenLinks wint 3 zetels ten opzichte van de vorige keer en komt daarmee op een totaal van 5 plekken in de raad.

PvdA en SP zien hun zetelaantal halveren van elk 4 naar 2 zetels. CDA behoudt zijn 4 zetels en de combinatie van ChristenUnie en SGP blijft goed voor 2 zetels. Lijst Hilbrand Nawijn van de gelijknamige oud-minister gaat verder van 6 naar 5 zetels.

Naast de partij van Geert Wilders zijn er in Zoetermeer meer nieuwkomers. De lokale partijen Zoetermeer Vooruit en Partij Democratie voor Zoetermeer eisen respectievelijk 2 en 1 zetels op. De opkomst in Zoetermeer bedroeg 51,3 procent.