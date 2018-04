D66 verlaat coalitiebesprekingen Ede wegens scheuring in fractie

D66 heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie in Ede. De reden is een breuk in de drie leden tellende gemeenteraadsfractie.

Volgens de twee opgestapte leden was er binnen de fractie verschil van inzicht over de keuze van de wethouderskandidaat die namens D66 tot het college zou toetreden. In een korte verklaring tijdens de vergadering van de Edese gemeenteraad donderdagavond zei fractievoorzitter Stephan Neijenhuis dat de drie fractieleden „onderling onvoldoende gemeenschappelijke grond kunnen vinden”.

Terugtrekken als onderhandelingspartner vindt Neijenhuis vanzelfsprekend. „Wij zijn uitgenodigd als D66-fractie, maar wij kunnen onszelf onderling niet verenigen. Om deze reden kunnen wij geen onderdeel vormen van een stabiele coalitie.”

D66 was met ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen en GroenLinks in gesprek over een bestuursakkoord. Wat het opstappen van één beoogde coalitiepartner daarvoor betekent, is nog onduidelijk. De vier overgebleven partijen hebben een meerderheid in de gemeenteraad: 21 van de 39 zetels.

Nijenhuis, die het vertrouwen van het D66-afdelingsbestuur en de steunfractie heeft, gaat als eenmansfractie verder. De opgestapte fractieleden vormen nu een zelfstandige fractie. Saillant detail is dat een van hen, Charifa el Kaddouri, in 2012 ook al uit een raadsfractie stapte, toen die van de PvdA. Zij ging destijds een strategische samenwerking aan met D66, sinds 2014 was zij lid van de D66-fractie.

Volgens El Kaddouri werden de twee fractieleden „geconfronteerd met te veel bestaand belang”. „Met een door de fractie breed gedragen wethouderskandidaat zou ook de stabiliteit richting de coalitiepartijen geborgd zijn. Helaas bleek de keuze voor een dergelijke kandidaat onmogelijk. Er was vooraf een door de partij onuitgesproken voorkeur, waardoor wij ons als raadsleden onvoldoende gehoord en serieus genomen voelden.”