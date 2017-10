D66 stemt in met regeerakkoord

Na het CDA heeft ook D66 ingestemd met het regeerakkoord tussen deze partijen en VVD en ChristenUnie. Een woordvoerder liet dat maandagavond weten na beraad van de D66-fractie.

D66-leider Alexander Pechtold had kort daarvoor bekendgemaakt dat hij geen minister in het nieuwe kabinet wil worden, maar fractievoorzitter van zijn partij in de Tweede Kamer blijft. Het is volgens hem beter voor „de stabiliteit van de nieuwe coalitie” als er ervaren krachten in de Kamer blijven. Hij heeft daarover overleg gehad met VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma, die ook niet in het nieuwe kabinet gaat. „Maar het is voor mij - en ik neem aan ook voor de heer Buma - een zelfstandig besluit geweest.”

Pechtold wil dinsdag met de andere partijen „de allerlaatste punt achter het akkoord” zetten. Volgens hem zijn er geen aanpassingen van het akkoord nodig, alleen kleine dingen als „d- en t- fouten”.