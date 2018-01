D66 Papendrecht: Synode van Dordrecht verdient bijzondere aandacht in 2018

De D66 in Papendrecht vraagt in zijn verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen „bijzondere aandacht” voor de „viering dat de Dordtse synode 400 jaar geleden is.”

Volgens de partij werd tijdens die synode „de basis werd gelegd voor ons onafhankelijke land met de vrijheid om te denken en geloven wat je wilt en te zijn wie je bent.”

De SGP-fractie in de gemeente Papendrecht steunt het voorstel „van harte.” Maar, voegt de partij er op Facebook aan toe: „Zullen we nog wel even een kopje koffie drinken om het te hebben over de betekenis van die Synode?”