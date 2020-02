D66: kabinet, stop gesprekken met Farmers Defence Force

Het kabinet moet gesprekken met de boerenactiegroep Farmers Defence Force stopzetten, vindt coalitiepartij D66. „Deze meest extreme boeren horen niet aan de onderhandelingstafel”, zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in het programma 1 op 1 op NPO Radio 1.

FDF is de drijvende kracht achter het boerenprotest dat woensdag in Den Haag plaatsvindt en eerdere protesten waar grote aantallen boeren met trekkers aan meededen. Maar de groep is ook een van de dertien organisaties die zijn aangesloten bij het Landbouw Collectief, de vaste gesprekspartner van het kabinet.

Gesprekken met dat collectief werden eerder deze maand opgeschort na dreigende uitspraken van FDF over sectororganisaties die buiten dat collectief praten met het kabinet. Ook kwam de boerengroep in opspraak toen voorman Mark van den Oever de manier waarop boeren worden behandeld vergeleek met de Holocaust.

„Op een gegeven moment moet je zeggen: we gaan hier niet serieus mee aan tafel zitten. Klaar”, zegt De Groot. Het is bovendien een verspilling van tijd omdat FDF zal weglopen van de onderhandelingstafel en de groep weigert zich flexibel op te stellen. „Ik zeg tegen de regering: ga regeren en pak door. Verdoe je tijd niet met groepen die toch geen compromissen willen sluiten.”

Het heeft simpelweg geen zin om te blijven praten, concludeert De Groot. Bovendien heeft FDF zichzelf „gediskwalificeerd als serieuze gesprekspartner” door zich op deze manier op te stellen.

De Groot zette de verhoudingen in de coalitie op scherp toen hij begin september pleitte voor een halvering van de veestapel om het stikstofprobleem op te lossen.