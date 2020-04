D66 hoopt met eerste onlinecongres contact te houden met leden

In tijden van het coronavirus is het voor politieke partijen lastig om een congres met de leden te organiseren. In een poging toch contact te houden met de achterban organiseert D66 zaterdag een eerste onlinecongres.

In een tv-studio in Brabant komen de prominenten van D66 bijeen. Spreken en stemmen over moties zit er dit keer in niet in. Het onlinecongres is met twee uurtjes ook flink korter dan een normaal congres. Wel kunnen leden nieuwe bestuurders kiezen. Verder wordt bekend wie het verkiezingsprogramma gaat schrijven voor de komende verkiezingen van de Tweede Kamer.

Ook kunnen vragen worden gesteld aan onder anderen fractievoorzitter Rob Jetten en Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken. Verder praat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) met D66-senator Peter van der Voort, die in het dagelijks leven leiding geeft aan de afdeling intensive care van het universitair medisch centrum in Groningen, over de coronacrisis.

D66-leden kiezen na de zomer een lijsttrekker. Tot in juni kunnen kandidaten zich aanmelden, waarna begin september de lijsttrekker wordt bekendgemaakt. Jetten en Kaag hebben al gezegd er serieus over na te denken.