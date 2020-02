D66 gaat inentingseis kinderopvang aanpassen na kritiek

De Tweede Kamer beslist nog niet over het D66-voorstel om kinderopvangcentra het recht te geven niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. De regeringspartij zag de steun voor het plan wankelen en gaat sleutelen aan de wet.

Afgelopen najaar spraken onder andere VVD, CDA, PvdA en GroenLinks hun steun uit voor het voorstel. Maar artsen waarschuwen sindsdien dat niet-ingeënte kinderen zich door de nieuwe wet niet langer veilig verspreiden over kinderopvangcentra, maar juist samendrommen in kinderdagverblijven zonder inentingseis en zo infectiehaarden kunnen vormen. Ook klonk kritiek dat kinderen die geen vaccinatie kunnen verdragen, omdat ze daarvoor bijvoorbeeld allergisch zijn, de dupe kunnen worden van de wet.

Dat laatste wil D66 nu veranderen. Voor deze kinderen komt er een uitzondering in de wet, in de hoop zo twijfelende partijen over de streep te trekken om toch voor de wet te stemmen. „Én natuurlijk omdat dat de wet beter maakt en deze kinderen uit de brand kan helpen.”