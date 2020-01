D66: Europese autoriteit moet besluiten over vliegroutes

Regeringspartij D66 wil niet meer dat luchtvaartmaatschappijen zelf beslissen of ze over conflictgebieden als Irak en Iran vliegen. De Europese luchtvaartautoriteit EASA moet dat voortaan besluiten. Dat is beter voor de veiligheid van passagiers, vinden D66-Kamerleden Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma.

„De bittere lessen van MH17 zijn op het gebied van luchtvaartveiligheid onvoldoende geleerd. Het kabinet moet nu in actie komen” en zorgen dat Europa stappen neemt, vindt Sjoerdsma. En Paternotte zegt dat het niet moet uitmaken voor je veiligheid of je als passagier aan boord stapt bij KLM, Delta Airlines of een andere luchtvaartmaatschappij. „Daarom willen we dit Europees regelen.”

Of je veilig over een gebied kunt vliegen is de allerbelangrijkste vraag bij het bepalen van een route. Die keuze moet je niet overlaten aan commerciële maatschappijen, maar net als in de Verenigde Staten bij de luchtvaartautoriteit leggen, vindt D66.